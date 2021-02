Mehdi Taremi, chi è l’attaccante del Porto: età, carriera, vita privata

Mehdi Taremi è un calciatore iraniano, che gioca come attaccante nel Porto dallo scorso anno e nella nazionale iraniana.

Mehdi Taremi è nato a Bushehr, il 18 luglio 1992 ed è un calciatore iraniano, attaccante del Porto e della nazionale iraniana.

Mehdi Taremi ha sempre giocato nel campionato iraniano, dove ha vestito la maglia del Shahin Busheher, dell’Iranjavan e del Persepolis. Con l’ultima squadra è legato contrattualmente dal 2014, è stato due volte capocannoniere del campionato iraniano, nel 2016 e nel 2017 ed è stato eletto miglior giocatore della Lega iraniana. Per quanto concerne le Nazionali giovanili, ha giovato in sei occasioni con l’Uner-20 e in una gara del 2013 con la selezione Under-23. Dal 2015 è la prima punta della Nazionale maggiore, con cui ha segnato 10 gol in 19 partite, guidandola al Mondiale di Russia 2018.

Mahdi Taremi, chi è l’attaccante dell’FC Porto

Ad agosto 2020 l’attaccante Mahdi Taremi ha siglato un contratto da 4 anni con la squadra portoghese del FC Porto allenata da Sergio Conceicao. Il suo primo gol è avvenuto l’8 novembre 2020 in un’amichevole vinta 3-1 contro la Portimonense.

Mahdi Taremi non sembra essere fidanzato o avere relazioni significative. Il suo valore di mercato è aumentato significativamente dalla stagione 2018-19 e oscilla intorno ai 12 milioni di euro.