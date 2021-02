Jury Chechi, chi è la moglie Rosella Sambruna: età, lavoro, vita privata

Juri Chechi moglie, cosa sappiamo di Rosella Sambruna, la compagna di vita di lungo corso del ‘Signore degli Anelli’.

Jury Chechi moglie, lei è Rosella Sambruna ed è sposata con il 51enne ex ginnasta italiano da anni. Il loro legame va avanti da fine anni ’90, a quanto pare. E la coppia ha avuto anche due figli. Si tratta di Dimitri Chechi, nato nel 2003, e di Anastasia Chechi, venuta al mondo invece due anni dopo.

La donna ha una intesa perfetta con il celebre marito, che dopo il ritiro avvenuto in seguito alle Olimpiadi di Atene 2004 con tanto di medaglia di Bronzo fantastica agli Anelli, ha saputo riciclarsi come apprezzatissimo personaggio televisivo. Della vita della moglie di Jury Chechi non sappiamo molto se non che entambi amano moltissimo i loro figli. Il maggiore è un appassionato cinefilo e pratica anche modellismo. La secondogenita invece nutre una grandissima passione per l’equitazione ed i cavalli. Ne possiede due, ai quali trasmette enorme affetto. Nel febbraio del 2020 la bellissima Anastasia Chechi ha anche vinto una medaglia di dressage con uno dei suoi quadrupedi. Eccola ritratta con il papà in un post su Instagram.

Juri Chechi moglie, Rossana Sambruna sa come accendere la passione

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jury Chechi (@jurychechiofficial)

La famiglia Chechi risiede in Toscana e per quanto riguarda Rosella Sambruna, la moglie di Juri Chechi ha dichiarato in passato che l’intesa con il suo celebre coniuge è perfetta. Sia quella mentale e sentimentale che quella fisica. Da queste dichiarazioni si evince come la donna sia dotata di grande senso pratico e di come con Juri si capisca praticamente al volo. Lei ha anche svelato qualche particolare dettaglio su come faccia il marito, che ha passato i 50 anni nel 2019, ad essere ancora particolarmente attivo anche da ‘quel’ punto di vista.

“Ama vedermi vestire provocante, con calze e biancheria intima particolare. Io lo accontento ma non sempre, in realtà non sono il tipo”. Inoltre, nonostante la presenza dei figli in casa – situazione andata ‘esasperandosi’ pure a causa della pandemia – la coppia sa come fare per ritagliarsi dei momenti di passione anche di giorno. Insomma, tra Juri e Rosella va tutto a meraviglia e qualunque altra coppia dovrebbe trarre ispirazione da loro.