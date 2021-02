Francesco Sarcina, l’abbandono della madre per la grave depressione

Il perché della situazione abbandono Francesco Sarcina madre. Il cantante de ‘Le Vibrazioni’ svela la verità su quel che accadde con la donna.

Francesco Sarcina madre, un rapporto fatto di odio ed amore, con in mezzo un lungo periodo di assenza da parte di lei. Ne parla il cantante stesso all’interno della sua autobiografia ufficiale uscita lo scorso 16 febbraio 2021. Il titolo è ‘Nel Mezzo’, ed il vocalist de ‘Le Vibrazioni’ ha affrontato questo argomento per lui molto delicato anche pochi giorni fa, quando è andato a ‘Verissimo’ in qualità di ospite di Silvia Toffanin.

Tina, questo il nome della madre di Francesco Sarcina, stava affrontando una nuova gravidanza. Ma tutto finì in maniera brusca quando la donna era giunta ormai al settimo mese di gestazione. Questa cosa fece sorgere un trauma in lei, tale da spingerla ad andare via di casa di colpo. L’adolescente Francesco venne traumatizzato a sua volta dal fatto di non potere più contare su quello che per tutti è un punto di riferimento irrinunciabile. “Per la mia famiglia fu un disastro, la condizione psicologica di mamma ha avuto delle ripercussioni molto pesanti. Io ero solo un ragazzino quando lei andò via e mi abbandonò”. Il loro successivo incontro avvenne a distanza di qualche anno. Ed il giovane Francesco non sapeva cosa pensare, in un mix di affetto ma anche di comprensibile ostilità nei confronti della donna.

Francesco Sarcina madre, come avvenne la riconciliazione

Ora lei non c’è più. Ed anche il papà è morto, portato via nel 2002 da un ictus. I genitori di Francesco erano pugliesi, entrambi originari della provincia di Foggia ed emigrati a Milano. Quando lui aveva 20 anni poi si sono separati, anche a causa delle difficoltà economiche della famiglia. Inoltre, dopo l’esaurimento nervoso accusato, la mamma di Sarcina instaurò una nuova relazione.

Lui ed il papà dovettero pure vivere per qualche anno all’interno di una casa occupata. “I nonni sapevano dove si trovasse lei ma non mi dicevano niente. Alla fine l’ho rintracciata io, telefonando ad un numero di telefono preso dalla loro agenda. Rispose lei e fu bellissimo riascoltare la sua voce. Dopo quell’aborto mio padre non le aveva dato abbastanza supporto. Ora grazie ai miei figli capisco mamma”.