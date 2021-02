Brumotti, il VIDEO a Striscia la Notizia: “I residenti stanno con i pusher”

Brumotti Striscia la Notizia, accoppiata sempre vincente. Il campione di trial bike denuncia un’altra controversa situazione di spaccio.

Brumotti di ‘Striscia la Notizia’ è visto da tanti come un eroe. Il buon Vittorio infatti mette a serio pericolo la propria incolumità girando per quelle che sono le principali piazze di spaccio in Italia. Il campione di trial ha visitato ora la zona antistante la Stazione Termini. Ed anche qui i pusher agiscono in maniera indiscriminata, come il servizio mandato in onda da ‘Striscia la Notizia’ nella serata di lunedì 15 febbraio.

Vittorio Brumotti, in sella alla sua inseparabile bicicletta, va a “rompere le scale” agli impuniti venditori di droga. “Addirittura alcuni di loro propongono al nostro cameraman di acquistare della cocaina”. Vittorio Brumotti sottolinea anche il livello di connivenza di alcuni dei residenti e dei commercianti presenti in zona. Il fatto che lui ed il cameraman stessero riprendendo tutto per documentare come gli spacciatori agiscano ogni mattino ed ogni sera non è piaciuto evidentemente a qualcuno. Una donna in particolare insulta il 40enne di Finale Ligure, prendendolo a male parole e minacciandolo.

Brumotti Striscia la Notizia, il coraggio del campione ligure

Una scena, questa, che fa letteralmente cadere le braccia, come si suol dire. In molti fanno i complimenti all’inviato di ‘Striscia la Notizia’ per il coraggio che ogni volta dimostra nel denunciare delle situazioni controverse come questa. In più di una circostanza lui ci ha rimesso con la propria incolumità. Difatti sui profili social sia di Striscia che del suo inviato sono presenti anche immagini di lui in convalescenza.

Con ferite, lesioni e le conseguenze di un pestaggio subito. Ma Vittorio non si ferma e va avanti. C’è anche chi sottolinea come sia questo il vero compito di ‘Striscia’, anziché proporre anche altri contenuti che spesse volte vengono inquadrati come politicamente schierati o volti ad attaccare sistematicamente la concorrenza. Oltre ad una satira che, secondo molti utenti, non fa ridere. Invece i servizi che denunciano truffe ai cittadini o situazioni di pericolo come queste sono molto utili ed apprezzati.