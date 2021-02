Striscia la notizia, Giuseppe Conte attapirato e Casalino torna al GF?

Valerio Staffelli è tornato alla carica! Nella puntata di oggi di “Striscia la notizia” ha infatti consegnato due tapiri, rispettivamente a Giuseppe Conte e Rocco Casalino.

Striscia la Notizia alla carica! In un servizio nella puntata di oggi l’inviato Valerio Staffelli, ormai addetto ai tapiri d’oro da anni, ne ha consegnato due davvero speciali. A meritarselo questa volta pare siano nientemeno che l’ex Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in carica ancora qualche giorno dopo la caduta del governo, e il suo portavoce Rocco Casalino. In particolare Casalino è un personaggio discusso, anche per la sua partecipazione alla prima edizione del Grande Fratello, nel lontano 2000. Ecco come hanno reagito i due uomini politici alla consegna dei tapiri.

Striscia la notizia, tapiri a Conte e Casalino

Staffelli ha avuto vita facile con Giuseppe Conte. L’ex Presidente del Consiglio, infatti, si è mostrato subito sereno e divertito nel ricevere il tapiro d’oro, ammettendo anche di aspettarselo dall’inizio del mandato. Conte, che pare tornerà ad insegnare all’Università alla fine del suo mandato, ha ironizzato assieme a Staffelli e ha accennato anche alla situazione attuale della politica italiana. “Sono onorato di aver servito il mio Paese e terminare con un Tapiro mi rinfranca, durante tutto il mandato mi sono chiesto: come mai non mi arriva?” – ha confessato Conte, per poi affermare di vedere Renzi come un interlocutore politico e di riporre la sua fiducia nella figura di Mario Draghi.

Per quanto riguarda, invece, il portavoce Rocco Casalino le cose non sono andate così lisce per Valerio Staffelli. Il motivo del tapiro sono alcune voci che parlano di telefonate fatte da Casalino ai vertici del Movimento Cinquestelle, per tentare di ottenere voti contrari a Mario Draghi. Delle insinuazioni che hanno indispettito Casalino, che ha smentito tutto, come già fatto sulla stampa.

Alla domanda provocatoria di Staffelli su una possibile nuova partecipazione al Grande Fratello, Casalino ha stroncato qualsiasi speranza: “Oggi dispiace vedere che quella che per molti di noi fu una semplice esperienza di soli tre mesi, in fondo una piccola parentesi della nostra vita, venga spesso usata come etichetta negativa che rimane addosso anche dopo vent’anni nonostante ognuno di noi abbia preso strade diverse, spesso fatte di studio, impegno e sacrifici.”