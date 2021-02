Verona – Parma Serie A TIM: streaming, formazioni, precedenti

Il match tra Verona e Parma è il posticipo del lunedì sera della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Si chiude oggi la terza giornata di ritorno della Serie A TIM e di fronte ci sono due squadre che hanno evidentemente obiettivi diversi. Questo weekend ha sancito un brusco stop della rincorsa in classifica della Juventus, ma soprattutto il sorpasso in vetta dell’Inter ai danni del Milan, nel derby milanese per la testa della graduatoria.

Stasera, dunque, l’ultimo impegno di questa giornata tra Verona e Parma: gli uomini di Juric sono stati in queste ultime due stagioni quelli che hanno fatto vedere tra le cose migliori del campionato, con bel gioco e risultati; i ragazzi di D’Aversa hanno bisogno di uscire da una pesante situazione.

Precedenti di Verona – Parma e dove vedere in tv e streaming

La partita di questa sera allo Stadio Bentegodi di Verona tra i padroni di casa e gli ospiti emiliani del Parma è un’esclusiva Sky e sarà visibile solo su questa piattaforma, per gli abbonati, in diretta su Sky Sport sui canali Sky Sport Serie A (202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). Inoltre – per chi non fosse a casa – sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Now TV, entrambi servizi in abbonamento.

Per 30 volte le due squadre si sono affrontate allo Stadio Bentegodi e il bilancio è davvero in maniera netta a favore dei padroni di casa. Per gli scaligeri, infatti, ci sono state ben 22 vittorie sui 30 match fin qui disputati. Ci sono poi 3 pareggi, contro 3 successi dei ducali. L’ultimo scontro diretto a Verona è stato la scorsa estate ed è stata una sfida davvero spettacolare, terminata per tre a due a favore della squadra di casa.

Verona e Parma, le due squadre in campo: le formazioni

Juric e D’Aversa stanno completando le loro scelte in vista della partita di questa sera. Ecco le possibili formazioni: