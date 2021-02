Rocco Casalino, chi è l’ex portavoce del premier Conte: età, foto, carriera

Rocco Casalino è stato un concorrente del Grande Fratello ed è entrato in politica prima con il M5S e poi come portavoce dell’ex premier Conte.

Rocco Casalino è nato a Frankenthal il primo luglio 1972 ed è stato un personaggio televisivo ed è funzionario del governo italiano, portavoce e capo dell’ufficio stampa dell’ex Presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

Nato in Germania da una famiglia pugliese, ha vissuto lì fino ai sedici anni. Ha conseguito la laurea in ingegneria elettronica con specializzazione in ingegneria gestionale all’Università di Bologna. Si è candidato per le elezioni regionali in Lombardia del 2013 con il Movimento 5 Stelle. A dargli la notorietà, però, è stata la partecipazione alla prima edizione del “Grande Fratello” nel 2000. Nel provino video, si presentava come una persona “brava a socializzare” e si definiva “maledettamente esibizionista e voyeur“.

Rocco Casalino, l’esperienza al Grande Fratello e la politica

In seguito all’esperienza del “Grande Fratello“, Rocco Casalino ha partecipato a diversi programmi gestiti da Lele Mora. E’ stato opinionista di alcuni programmi condotti da Maurizio Costanzo ed è stato reso celebre dalle sue liti con personaggi come Platinette, Solange e Tina Cipollari. Dal 2007 diventa giornalista professionista, iscritto all’ordine della Regione Lombardia e partecipa come inviato di “Versus“, programma di attualità di Lamberto Sposini.

Dal 2014 Casalino è responsabile per la comunicazione coi media al Senato della Repubblica per il gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle, nonché “portavoce e capo comunicazione“. E’ anche coordinatore della comunicazione nazionale, regionale e comunale del M5S e, dal 2018 al 2021, è stato portavoce e capo dell’ufficio stampa del Presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte.