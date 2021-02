Mariano Amici, chi è il medico romano che si è schierato contro i vaccini

Il medico romano Mariano Amici fa parte della ristretta cerchia di dottori no vax dalle opinioni controverse. Suo il test al ‘kiwi positivo’.

Mariano Amici è il dottore segnalato dall’Ordine dei medici, dei chirurghi e degli odontoiatri di Roma. Il richiamo è giunto per via delle sue posizioni a tutti gli effetti negazioniste. Lui non crede alla pandemia e ha espresso la sua opinione anche in televisione. Il medico di Ardea non si definisce un no vax ma ha affermato che le vaccinazioni andrebbero fatte seguendo un preciso modus operandi, “spiegando al paziente cosa gli viene somministrato”.

La sua idea è che non si debba procedere con una vaccinazione di massa. Sia lui che altri suoi colleghi hanno ricevuto un richiamo disciplinare dall’Ordine dei medici per le loro posizioni e per avere parlato di una vaccinazione di massa non necessaria. Cosa che però la stragrande maggioranza della comunità medica e scientifica reputa invece fondamentale per fermare la pandemia in corso. Ma proprio Mario Amici aveva definito inutili anche mascherine e tamponi, oltre a definire “una presa in giro” i ritrovati messi a punto dalle case farmaceutiche contro il virus e la notizia per la quale quest’ultimo sarebbe stato isolato. Il medico aveva anche rilasciato dei commenti ironici sull’arrivo del vaccino Pfizer in Italia, su una pagina Facebook gestita da negazionisti.

Mariano Amici, l’Ordine dei Medici: “Attenzionato sin dal 2020”

A fine dicembre 2020 lui ed altri colleghi avevano svolto il test del tampone ad un kiwi. Il risultato aveva mostrato una positività. E questo, a loro dire, avrebbe dovuto dimostrare la inattendibilità dei test. Ma Butac, sito web specializzato nello smontare bufale, ed anche membri della comunità medico-scientifica, avevano contestato Amici e gli altri dottori negazionisti.

Infatti svolgere un test del genere su soggetti o cose per le quali i test stessi non sono stati predisposti è sostanzialmente una azione stupida. E qualsiasi risultato non andrebbe preso in considerazione in contesti come questo. La letteratura scientifica attuale smentisce tutte le affermazioni controverse rilasciate da Mario Amici. E l’Ordine dei medici di Roma ad inizio febbraio ha confermato che “il dottore è attenzionato sin dall’anno passato”. Rischia da una ammonizione alla radiazione dall’albo.