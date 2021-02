Napoli, ancora problemi per Gattuso: Lozano out per infortunio

Brutte notizie per il Napoli targato Rino Gattuso: Hirving Lozano potrebbe stare fuori per infortunio fino a marzo

Non finiscono i problemi in casa Napoli. L’allenatore della compagine partenopea, Rino Gattuso, dovrà fare a meno quasi sicuramente di Hirving Lozano. L’attaccante messicano, protagonista indiscusso della stagione del Napoli, potrebbe stare fuori per almeno tre settimane come svelato in anteprima dell’edizione odierna de La Repubblica. Lo stesso tecnico calabrese spera di recuperare in settimana Dries Mertens, tornato in Belgio per sottoporsi a nuove terapie per la sua caviglia malandata. Così il folletto belga potrebbe essere a disposizione per la super sfida di Serie A, in programma domenica a Bergamo contro l’Atalanta. In aggiunta, lo stesso Gattuso non vede l’ora di riabbracciare Koulibaly e Ghoulam, che sono risultati positivi al Covid-19.

Napoli, Lozano verso lo stop forzato

Oggi si conosceranno con certezza i tempi di recupero per il talentuoso giocatore messicano, dopo che il Napoli aveva svelato le sue condizioni con una nota ufficiale: “Hirving Lozano, infortunatosi nel finale di Napoli-Juventus, ha accusato un risentimento alla coscia destra”. Finora Gattuso si è potuto aggrappare alla sua qualità collezionando gol ed assist decisivi: Osimhen sta tornando su buoni livelli, mentre Mertens ed Insigne potranno essere a disposizione in memoria dei vecchi tempi. La vittoria contro la Juventus ha ridato entusiasmo alla compagine partenopea, vogliosa di essere al top per il prosieguo della stagione.