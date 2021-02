Miriam Leone, il selfie in macchina che manda fuori di testa i fan

Miriam Leone, la bellissima attrice siciliana non smette mai di stupire il suo pubblico. Questa volta è stato un selfie in macchina a mandare fuori i fan…

Classe 1985 e una brillante carriera in ascesa nel cinema e nella televisione: Miriam Leone è tra le stelle del piccolo e grande schermo più amate dal pubblico italiano per la sua bellezza, bravura e spontaneità. Molto riservata e spesso lontana dai riflettori, sul suo profilo instagram parecchio seguito condivide momenti della sua quotidianità e del suo lavoro. Oggi ha pubblicato un selfie acqua e sapone in macchina e i fan sono letteralmente impazziti.

Miriam Leone in macchina fa impazzire tutti

Di recente l’attrice aveva stupito tutti con il suo nuovo look mozzafiato con la micro frangia che mostrava i suoi bellissimi occhi verdi. La sua bellezza naturale non ha bisogno di trucchi e fronzoli in più, è intensa, mediterranea e algida allo stesso tempo. I suoi fan lo sanno e non perdono occasione per lasciarle commenti in cui le fanno complimenti.

Oggi è tornata alla carica con un selfie acqua e sapone che si è scattata in macchina, sul sedile del passeggero in cui appare struccata e in cui esibisce una magliettina bianca attillata. “Nulla da invidiare alle modelle di Victoria’s Secret“, le scrive qualcuno nei commenti, “Sempre bellissima”, aggiunge qualcun altro.

Per quanto riguarda il prossimo fututro, la Leone sarà Eva Kent nel nuovo attesissimo film dei Manetti Bros “Diabolik“, affiancata da Luca Marinelli che interpreterà proprio il protagonista mascherato, nel nuovo adattamento cinematografico dello storico fumetto di Angela e Luciana Giussani.