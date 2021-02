Memo Remigi, la morte della moglie Lucia lo ha distrutto: la loro storia

Lo scorso gennaio Memo Remigi ha detto addio all’amata moglie Lucia Russo: la loro storia d’amore è iniziata 60 anni fa.

Sebbene Lucia Russo fosse malata da tempo e Memo Remigi fosse consapevole che la sua morte prima o poi sarebbe giunta, la scomparsa della moglie ha lasciato un grosso vuoto nella vita del cantautore. Il 12 gennaio, giorno della scomparsa di Lucia, Memo ha ringraziato tutti per le condoglianze ed i pensieri gentili ed ha spiegato che non vede l’ora di poterla riabbracciare, quando arriverà anche la sua ora.

Di recente si è parlato della vita sentimentale di Memo Remigi, per via delle su dichiarazioni riguardanti una storia d’amore con Barbara D’Urso. Il cantante ha ammesso che il successo e la fama lo hanno esposto a notevoli tentazioni e che spesso, nonostante fosse felicemente sposato, non è stato in grado di resistere. La storia più nota e più importante la ebbe con la conduttrice campana. Memo ha svelato che quando Lucia scoprì la relazione lo obbligò ad andare via di casa. Il cantante sapeva e sa tutt’oggi che fu la scelta giusta, per questo le è ancora più grato per il fatto che l’ha nuovamente accolto in casa dopo che la relazione con la giovanissima Barbara si è conclusa.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Memo Remigi, la storia d’amore con Lucia Russo

Memo e Lucia si sono conosciuti quando erano ancora dei ragazzi, il loro dunque è stato un amore giovanile che poi si è consolidato nel tempo. A raccontarlo è stato lo stesso artista in un’intervista concessa qualche tempo fa a Libero Quotidiano: “Ci conosciamo quando abbiamo 21 anni, io sto a Como e lei a Milano. Tutti i giorni vado a trovarla in treno e la grande città mi mette paura, ma allo stesso tempo mi incuriosisce”.

Leggi anche ->Memo Remigi, addio alla moglie Lucia: era malata da tempo

Per 60 anni, parentesi a parte, la coppia non si è mai separata, condividendo tutta una vita. Invitato a Vieni da Me da Caterina Balivo, Remigi ha spiegato come il rapporto con Lucia sia stato sempre intenso e soddisfacente: “Una donna così non può essere un peso, mai. Oltre ad essere una donna bella e simpatica, è anche molto intelligente”.

Leggi anche ->Memo Remigi, chi è: età, vita privata e carriera del cantante