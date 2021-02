25enne morta sbranata dal suo cane mentre dormiva

By

Una storia tragica e spaventosa quella di una 25enne di Birmingham, morta sbranata dal suo stesso cane mentre schiacciava un pisolino.

Si è consumata una vera e propria tragedia per i familiari e gli amici di una 25enne di Birmingham, amata e apprezzata da tutti e morta sbranata dal suo stesso cane, mentre schiacciava un pisolino tranquillamente nel suo appartamento. Le cause della morte sono ancora da accertare ma la ragazza si trovava a casa da sola al momento dell’attacco da parte del cane, quindi non c’è una vera e propria ricostruzione dei fatti.

25enne sbranata dal suo cane mentre dormiva

Keira Ladlow, questo il nome della giovane vita stroncata da un tremendo incidente domestico che ha shockati tutti, soprattutto gli amici e i parenti della vittima. E’ successo a Kitts Green, Birmingham e ha davvero dell’incredibile quello che è accaduto alla povera Keira. La ragazza stava dormendo nel suo appartamento, in cui era presente solo il suo cane, un incrocio con uno Staffordshire (una sorta di Pitbull) e nessun altro.

Leggi anche–> Il cane la contagia con un morso: ecco cosa sta accadendo alle sue dita

Anche se le dinamiche dell’incidente non sono chiarissime, dalla ricostruzione della polizia a posteriori, pare che il cane si sia avventato sulla ragazza uccidendola. I soccorsi sono stati chiamati da un parente della vittima, intorno alle 2 del pomeriggio di venerdì scorso, ma per la povera Keira non c’è stato più niente da fare. Il segugio è stato abbattutto dopo l’accaduto.

Leggi anche–> Sbranata dal cane, le ferite sul corpo di una ragazza sono terribili

“Aveva un cuore d’oro ed era amata da tutti. Mancherà a tutte le persone che la conoscevano”, dicono di lei tutti gli amici e i parenti. I vicini del tranquillo sobborgo di Birmingham si sono detti davvero sotto shock per l’accaduto.