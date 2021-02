Test della personalità, quale personaggio avrà un incidente per primo?

Questo semplice test della personalità ci permette di capire alcune tue caratteristiche peculiari: quale omino avrà un incidente?

Per l’ultimo test della settimana variamo un pizzico la formula, con un’immagine che vi richiede un attimo di riflessione. Solitamente, infatti, vi viene chiesto di scegliere quale immagine cattura prima la vostra attenzione, mentre in questo caso vi si chiede di scegliere una situazione. Troviamo nel disegno 4 amici che dopo un incontro si salutano e non prestano attenzione all’ambiente circostante. La distrazione può essere causa di incidente ed in questo caso viene forzata la mano.

Ognuno di essi, infatti, si trova in una situazione di pericolo, uno di loro rischia di cadere in un tombino, un altro si farsi sbattere la rastrelliera in faccia, un altro di andare ad urtare un albero, mentre l’ultimo di essere investito dalla macchina. Vi si chiede di scegliere quale dei quattro amici avrà l’incidente per primo.

Test della personalità, quale dei quattro amici avrà un incidente per primo?

Nello scegliere la soluzione che ritenete più probabile, ricordatevi che non c’è una scelta giusta ed una scelta sbagliata, la vostra decisione è solo indice del vostro modo di intendere il mondo e della vostra personalità.

Situazione A

Se hai scelto questa situazione significa che sei una persona a contatto con i propri sentimenti. Sei una persona saggia a cui gli amici chiedono consiglio nel momento del bisogno. Quando qualcuno viene da te per sfogarsi o per risolvere un problema non ti tiri mai indietro e ci sono volte in cui ti senti in dovere di aiutare anche i poveri e chi sta messo peggio di te. Sei un leader e una persona profonda.

Situazione B

Se hai scelto questa situazione significa che sei una persona pragmatica a cui non piacciono le complicazioni. La tua vita e semplice ma anche molto spirituale, sei un attento osservatore e ti piace plasmare le tue giornate affinché vadano come hai pianificato. Non approfondisci molto le situazioni, dunque non analizzi pro e contro soffermandoti troppo sul perché delle cose.

Situazione C

Questa scelta delinea una persona intelligente a cui non piace lasciare le cose a metà. Se prendi un impegno lo porti a termine, non importa quali e quante siano le difficoltà per riuscirci. Non ti soffermi troppo sul passato o su ciò che non può essere cambiato, preferisci guardare al futuro e progettare. Hai capacità di persuasione e di leadership.

Situazione D

Questa scelta ci parla di una persona estremamente creativa, capace di trovare spunti da qualsiasi cosa faccia. La tua attitudine a trovare nuove idee ti permette di vedere oltre ciò che hai davanti agli occhi e ti rende ideale per un lavoro creativo. Ami la vita e la velocità con la quale evolvono le cose, sei capace di cogliere le nuove opportunità al volo.