Test visivo, teschio o profili: scopri cosa ti angoscia

Questo test visivo basato sull’osservazione di un’immagine punta a svelare ciò che ti angoscia e non ti fa andare avanti.

Vi sarà certamente capitato nella vita di vivere periodi in cui vi sentite non pienamente soddisfatti da ciò che avete ottenuto o ciò che state facendo, ma non riuscire a comprendere fino in fondo cosa vi turba o vi blocca. Il test visivo di oggi ha proprio lo scopo di individuare ciò che vi fa soffrire o avere inquietudine in questo particolare momento della vostra vita.

Come funziona il test? Esattamente come tutti quelli che è possibile trovare su internet. Vi viene chiesto di osservare l’immagine che c’è sopra e individuare quale delle due figure visibili notate a primo impatto. Sono due figure che hanno un valore simbolico e dunque che applicate al quotidiano possono dare un’idea di ciò che per il momento rappresenta un problema.

Test visivo: teschio o profili?

Siete dunque pronti a giocare con questo test per capire se individua o meno il problema che vi affligge? Non vi resta che osservare l’immagine e comprendere quale delle due figure visibili cattura la tua attenzione.

Teschio

Se l’immagine che vi ha colpito in un primo momento è il teschio, o il volto inquietante che si forma nel mezzo, questo può significare che la vostra routine quotidiana non vi soddisfa più e questo vi sta logorando dall’interno. Che l’insoddisfazione derivi dallo studio o dal lavoro o da altri aspetti delle vostra vita, siete giunti al punto di non ritorno ed è necessario dare una svolta per risolvere questa fase di impasse. Non focalizzatevi dunque su un’unica cosa, ma cercate di rimanere ricettivi nei confronti delle opportunità che la vita vi concede. Non allontanate il vostro partner, poiché il suo supporto in questo periodo di transizione sarà fondamentale.

I profili

La prima immagine che vi ha colpito è quella dei due volti di profilo? Questo significa che la vostra insoddisfazione è legata all’ambito affettivo. Il dilemma d’amore potrebbe riguardare il vostro partner, un ex che non riuscite a dimenticare o un amore proibito che, in quanto tale, potrebbe anche non essere corrisposto. Qualunque sia l’origine di questa insoddisfazione, vi trovate in un groviglio di pensieri, dubbi e macchinazioni dalla quale dovete uscire. In questi casi, la risposta è già dentro di noi, provate ad ascoltarvi di più e dopo una sana riflessione prendente la decisione che vi fa stare meglio.

