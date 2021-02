Giappone, tremendo terremoto magnitudo 7: cosa sta accadendo

By

Paura in Giappone, tremendo terremoto magnitudo superiore a 7: cosa sta accadendo, le ultime notizie e la mappa.

Un terremoto di magnitudo che dovrebbe essere 7.1 ha colpito al largo della costa del Giappone orientale poco dopo le 15 ore italiane. Lo ha detto l’Agenzia meteorologica giapponese. L’epicentro del terremoto è stato al largo della costa della prefettura di Fukushima a una profondità di 60 km.

A quanto pare, nonostante le notizie che si sono immediatamente diffuse subito dopo la scossa, non ci sarebbe alcuna allerta tsunami. Dunque, è infondata la notizia riportata finora circa la possibilità che si stia per scatenare uno tsunami sulle coste dell’Oceano Pacifico in queste ore.

Terremoto oggi in Giappone: cosa sappiamo finora

Il Japan Times in ogni caso – riferisce attraverso il suo sito Internet che le persone vicino alle zone costiere sono incoraggiate a raggiungere un terreno più elevato come precauzione di sicurezza. Il grave evento sismico della giornata di oggi arriva a non molta distanza dal decimo anniversario del terremoto di Fukushima del 2011 che ha innescato il disastro nucleare dell’omonima località.

Il terremoto dell’11 marzo 2011 a Fukushima, che mise in ginocchio il Giappone, è durato sei minuti e ha raggiunto una magnitudo di 9.0–9.1. Il terremoto ha innescato uno tsunami che ha raggiunto altezze fino a 40,5 metri. Quella rischiò di essere una catastrofe nucleare di dimensioni immani e ancora oggi è considerato uno dei terremoti più terribili del decennio. Oltre 15mila persone hanno infatti perso la vita in quell’evento disastroso che sconvolse tutto il mondo.