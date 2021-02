Coronavirus 13 febbraio: deciso calo di ricoveri e terapie intensive

Emergenza Coronavirus oggi 13 febbraio in Italia: deciso calo di ricoveri e terapie intensive, i dati e la situazione.

Si assesta intorno a quota 400mila il numero di attualmente positivi oggi in Italia: meno deciso rispetto ai giorni precedenti è il calo delle persone malate nel nostro Paese. Si segnalano anche dei decisi cali sia dei ricoveri che delle terapie intensive, ma come sempre andiamo con ordine.

Nelle ultime 24 ore, si registrano 13.532 nuovi casi di contagio, mentre in totale sono stati effettuati 290.534 tamponi antigenici e molecolari. Questo vuol dire che l’incidenza dei tamponi positivi rispetto a quelli complessivamente effettuati resta sotto il 5%. Oggi è al 4,6%, in lievissimo aumento rispetto a ieri.

Dati Coronavirus oggi 13 febbraio in Italia: la situazione

Cala molto lievemente come detto il numero degli attualmente positivi: sono infatti oggi 401.413 i malati di Coronavirus nel nostro Paese. Un dato che è determinato da un numero di morti che si mantiene stabile e oggi abbiamo infatti registrato 311 decessi, ma soprattutto da 13.973 dimessi o guariti, un dato sicuramente in calo rispetto agli altri giorni. Si allenta infine la pressione ospedaliera, vediamo come.

Nelle ultime 24 ore, i ricoverati sono 20.562 (-269 rispetto alle 24 ore precedenti) e i più gravi, in terapia intensiva, sono sempre intorno al 10%. Sono infatti 2.062 (-33 rispetto al giorno prima). Stabile e in leggero aumento il rapporto dei nuovi contagi su scala settimanale. Abbiamo infatti 12.246 casi in media al giorno, in aumento del 3% e invece il numero medio di decessi nell’ultima settimana è di 336 al giorno, con un calo del 14%.