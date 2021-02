Peppino Di Capri, chi è il figlio Dario Castiglio: età, foto, carriera, figli

Peppino Di Capri figlio: lui è Dario Castiglio. Cosa fa nella vita, quanti anni ha, chi è la sua compagna ed altre curiosità.

Peppino di Capri ha avuto il figlio Dario Castiglio dalla compianta Giuliana Gagliardi. Quest’ultima è la moglie che il famoso cantante ha sposato nel 1978, dopo che lui divorziò da Roberta Stoppa, con la quale convolò a prime nozze nel 1961. Da questo primo rapporto l’81enne artista originario dell’isola di Capri ha avuto un primo figlio, Igor, nel 1970.

Successivamente, da Giuliana, sono arrivati invece Edoardo nel 1981 e proprio Dario, nel 1986. I due e Peppino hanno dovuto dire addio con grande dolore alla donna nel luglio del 2019, portata via da una brutta malattia. Per quanto riguarda Dario Castiglio, il figlio di Peppino di Capri ha seguito le orme tracciate prima dal suo celebre padre e poi dal fratello, dando sfogo a sua volta alla vocazione artistica. Ma mentre Edo è musicista come Peppino, Dario Castiglio è invece un attore. Questo è un nome d’arte: all’anagrafe lui è Dario Faiella e ha assunto il vero cognome paterno.

Peppino Di Capri figlio, Dario Castiglio lo ha reso nonno

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dario Castiglio (@dariocastiglio)

Lui ha frequentato diversi laboratori di teatro, conseguendo anche dei riconoscimenti ufficiali e dei titoli di studio nell’ambito della recitazione. Castiglio vanta alcune apparizioni sia teatrali che in televisione, oltre che in diversi corti. Sul piccolo schermo in particolare il giovane è apparso nei vari ‘Ris 5’, ‘Distretto di Polizia 9’ e ‘Squadra Antimafia – Palermo oggi 3’.

Abbiamo visto poi il figlio di Peppino Di Capri anche in ‘Il Tredicesimo Apostolo 2’ (2014) e ne ‘Il Bosco’ (2015). Tutte esperienze maturate tra 2009 e 2011, dopo quella teatrale. In tutto ciò non manca neppure una apparizione al cinema nella pellicola ‘Sul mare’ nel 2010, per la regia di Alessandro D’Alatri. Nell’agosto del 2017 Dario ha avuto un figlio dalla bella Mousse Jaquier, la donna svizzera con la quale ha intrapreso una relazione da diverso tempo.