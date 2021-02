Agli inizi della sua carriera televisiva Milly Carlucci ha avuto una relazione con il campione di nuoto Marcello Guarducci. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Tra i vecchi flirt di Milly Carlucci c’è quello con Marcello Guarducci, all’epoca famoso campione di nuoto. I due si conobbero durante il programma L’altra domenica. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

L’identikit di Marcello Guarducci

Marcello Guarducci è nato a Trento l’11 luglio 1956. E’ stato probabilmente il primo atleta italiano a conquistare una certa popolarità grazie al nuoto. Prima di lui si conoscevano Paolo Pucci, esperto nelle brevi distanze, Angelo Romani, abile nei 400 e negli 800 stile libero e Carlo Pedersoli.

All’apice della sua carriera Guarducci si trasferì a Roma e poté esercitare la sua attività sportiva grazie al Gruppo Sportivo Carabinieri. Qualche mese prima di arruolarsi aveva già fissato il nuovo record italiano (primo di una lunga serie). Nel 1976 alle Olimpiadi di Montreal raggiunse le finali dei 100 sl e delle staffette 4×100 mista e 4×200 sl, nella gara individuale entrò con il secondo tempo (51″35, a 3 centesimi dal record europeo) finendo per classificarsi quinto (con il tempo di 51.70) nella gara vinta da Jim Montgomery con il record del mondo di 49.99.

Quella che doveva essere la grande occasione di Guarducci, Mosca 1980, fu però vanificata dal boicottaggio: tutti gli atleti facenti parte di organi militari vennero. Il nuotatore si ripresentò a Los Angeles 1984, per un totale di tre partecipazioni olimpiche. Gareggiò per il Centro Sportivo dei Carabinieri dal 1975 al 1983, e fece la sua ultima apparizione in nazionale nel 1987 in Coppa Europa. Si ritirò definitivamente nel 1988 e l’anno successivo divenne tecnico. Oggi è a capo di una scuola di nuoto nella Capitale, dove vive con la moglie Raffaella e il figlio Francesco. Il 25 giugno 2010 si è laureato nuovamente campione italiano master 50 nei 100 sl. Nel 2014 si è candidato alle elezioni europee per Scelta Europea.

