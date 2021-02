Francesca Berger perdona il marito: “E’ il diavolo, ma voglio abbracciarlo”

Dopo anni di lotte, querele e lontananza, Francesca Berger ha deciso di perdonare il marito e vorrebbe stargli nuovamente accanto.

La storia d’amore tra Francesca Berger e l’attore austriaco Helmut Berger è iniziata ad inizi anni ’90 ed è sfociato nel matrimonio nel 1994. La scrittrice è rimasta letteralmente ammaliata dal fascino del divo anni ’60, divenuto famoso con film come La caduta degli dei di Visconti e Il Giardino dei Finzi Contini di De Sica. Con il passare degli anni, però, il loro rapporto si è complicato, per via dell’abuso di alcol e degli eccessi dell’attore. La rottura definitiva è avvenuta quando nel 2015 Helmut ha contratto seconde nozze ad Ibiza con l’amico Florian Wess.

Dopo lo sposalizio, infatti, Francesca lo ha denunciato per bigamia, sommando questa querela a quella relativa al mancato versamento degli alimenti. Nonostante la distanza, gli scontri e l’astio che ha provato in passato per il marito, la scrittrice non ha mai pensato al divorzio ed ora si dice persino disposta ad appianare le divergenze per stargli accanto. A rivelarlo è stata la stessa Francesca in un’intervista concessa al settimanale di cronaca rosa ‘Nuovo‘.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Francesca Berger perdona Helmut: “E’ il diavolo, ma provo qualcosa per lui”

Data l’improvvisa e inaspettata disponibilità a perdonare gli errori del marito, la prima domanda che le viene posta è se pensa ancora che Helmut sia il “Diavolo“. Francesca a questo risponde: “Non rinnego quella dichiarazione. In qualche modo il diavolo mi gira sempre intorno e si è incarnato in Helmut come in nessun altro. Voglio però concedergli una tregua, perché diversi episodi mi hanno fatto intuire che io sia ancora nella sua mente”.

Leggi anche ->Chi era Luchino Visconti: tutto sul regista e sceneggiatore italiano

La scrittrice spiega di ricevere a cadenza regolare messaggi da una certa Karin B, la quale la informa sulle condizioni di salute del marito e le manda anche delle foto che dimostrano la sua vicinanza all’attore. Inoltre pare che Petra, un’amica di Francesca, si sia messa in contatto con questa donna ed abbia appurato che è il marito a chiedere di contattarla. Questo la porta a volere avere un contatto diretto con Helmut, che però Karin ha sempre rifiutato di concederle.

Leggi anche ->Peppino Di Capri, chi è il figlio Dario Castiglio: età, foto, carriera, figli

L’intervista, in un certo senso, le serve per mandare un messaggio proprio al marito: “Credo che la vita sia troppo breve per trascorrerla senza amore e senza chi ci conosce davvero. Vorrei dire a Helmut che non è vero che al passato non c’è rimedio e che è giunto il momento di abbattere le barriere”. Nel concludere l’intervista, la scrittrice confessa: “Adesso gli abbracci sono vietati, ma le confesso che, se domani potessimo tornare a donarli, la prima stretta la rivolgerei ad Helmut”.