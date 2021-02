Stasera in tv – Che Dio ci aiuti 6: cast e anticipazioni di oggi, 11 febbraio

Trama degli episodi di questa sera

Per il settimo appuntamento con Che Dio ci aiuti 6 verranno trasmessi due nuovi episodi, i numeri 13 e 14.

Nel primo episodio Suor Angela e suo padre Primo, con quale la suora ha avuto un rapporto da sempre travagliato e a cui con difficoltà ha iniziato a riavvicinarsi, si mettono alla ricerca di Vanessa. Solo la donna potrà raccontare loro la verità su Suor Angela ed Erasmo, tanto che ancora una volta il ragazzo viene lasciato all’oscuro riguardo cosa sta accadendo. Parallelamente, però, anche Erasmo sta svolgendo le sue ricerche, consapevole che ci sia qualcosa di poco chiaro da scoprire riguardo le sue origini. Azzurra cerca di far in modo che Penny e Monica si avvicinino, considerandole a suo parere una il complemento dell’altra. Monica, però, è come sempre alquanto sbadata e tanto presa dalla sua relazione con Emiliano da non capire affatto il gesto dell’amica. Nico, nel frattempo, organizzerà una cena i cui invitati saranno Ginevra, Monica ed Emiliano…

