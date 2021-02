Che Dio ci aiuti, clamoroso stop: il Covid sul set, finale a rischio

Le riprese Che Dio ci aiuti continuano senza sosta, ma il Covid continua ad essere un ostacolo per il prosieguo: ecco cosa sta succedendo

Le riprese di Che Dio ci aiuti 6 continua senza sosta con il set che è sempre molto attivo con gli attori pronti a svolgere il loro prezioso lavoro. Si sta cercando di fare tutto il possibile per non ritardare la nuova stagione, ma tutto dipenderà dal Covid, che ha fatto già ritardare un po’ le riprese a causa di alcuni contatti con positivi. Il pubblico non vede l’ora di assistere alle scene della fiction che ha riscosso tanto successo negli ultimi anni.

Che Dio ci aiuti, la rivelazione di Diana Del Bufalo

E così Diana Del Bufalo ha svelato tutte le novità in una lunga intervista ai microfoni di Fanpage: “A questo punto veramente tutto può essere, non è quantificabile. Prima andiamo in teatro, poi c’era Francesca (Chillemi) che è stata a contatto con una conduttrice che è risultata positiva. Lei si è dovuta sottoporre a quarantena, ha fatto i tamponi ed ora è tutto a posto. Sai abbiamo avuto tanti rallentamenti”. E così anche gli attori devono stare molto attenti quando vanno a cena fuori per non risultare contagiati. Finora l’attrice che interpreta Monica ha rivelato che si è sottoposta a tre tamponi a settimana, uno molecolare e due rapidi.