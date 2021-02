Paola Turci, il coming out e la storia turbolenta con Francesca Pascale

By

Francesca Pascale e Paola Turci stanno ancora insieme? Il tema è caldissimo sul fronte del gossip. Ecco le ultime indiscrezioni.

Sì, no, forse. Sulla liaison amorosa tra Paola Turci, raffinata cantante romana, e Francesca Pascale, ex fiamma di Silvio Berlusconi, nelle ultime settimane si è detto e scritto di tutto. A ben vedere, il gossip è caldissimo da quando le due sono state fotografate insieme la scorsa estate su di un’imbarcazione. Nonostante qualcuno abbia parlato di crisi, pare proprio che la coppia non sia scoppiata…

Per chi batte il cuore di Paola Turci

Paola Turci e Francesca Pascale non hanno mai né confermato né smentito il loro legame, ma tutto quello che si sa al riguardo arriva dalle riviste di gossip. Dopo le voci di fine anno che davano la loro relazione al capolinea, le sue sono state di nuovo paparazzate in giro, allontanando così i rumors di una rottura sentimentale.

Di recente il settimanale Oggi ha pubblicato le foto di Paola Turci e Francesca Pascale sorridenti e a braccetto, in giro a fare shopping. Le due sarebbero uscite insieme da Villa Maria a Casatenovo (residenza di Francesca avuta in “regalo” da Silvio Berlusconi) a bordo di un Porsche Cayenne per dirigersi verso le vie dei negozi.

Quel che ha attirato di più l’attenzione è però un brillante gioiello, un solitario, sulla mano sinistra di Paola. Che sia segno di un fidanzamento tra le due, a suggello di un impegno ufficiale? Chissà… Entrambe a quanto pare hanno deciso di vivere la loro relazione tranquillamente e alla luce del sole, ma senza dare troppo nell’occhio. Almeno per ora.

