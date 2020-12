Francesca Pascale e Paola Turci addio: rapporto finito, il motivo

Arrivano novità importanti per il legame tra Francesca Pascale e Paola Turci: il loro rapporto sembra ormai terminato, cos’è successo?

Francesca Pascale e Paola Turci non stanno più insieme come svelato in anteprima e esclusiva il portale Dagospia. In estate le due donne sono state molto vicine diventando davvero inseparabili, come testimoniano i numerosi scatti. Nelle ultime settimane le due si sarebbero divise preferendo strade diverse con la Turci molto presa anche dai nuovi impegni di lavoro. Il prossimo 11 gennaio la cantante sarà ospite di Penso che un sogno così, l’evento in onda su Rai Uno, lo show di Giuseppe Fiorello.

Leggi anche —> Vladimir Luxuria conferma | ‘Vero amore’

Leggi anche —> Paola e Francesca, parla Federico Fashion Style

Francesca Pascale e Paola Turci addio, non ci sono conferme

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Al momento non ci sono dichiarazioni ufficiali delle due donne visto che sono molto riservate sulla loro vita privata: né conferme né smentite. In passato la Turci è stata sposata con il giornalista Andrea Amato dal 2010 al 2012 senza mai nasconderlo. Nei mesi scorsi lei e Francesca Pascale sono state sempre paparazzate insieme, senza spiegare se ci fosse stato qualcosa in più della semplice amicizia. Anche Vladimir Luxuria aveva rivelato che la stessa Pascale stava ritrovando serenità al fianco dell’artista italiana in questo legame sentimentale molto vero. A partire dal nuovo anno potrebbero arrivare novità importanti per quanto riguarda la loro relazione: staremo a vedere cosa succederà, ma al momento le due donne si sono slegate magicamente.