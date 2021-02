Fernando Alonso investito in bici, ricoverato in gravi condizioni. Il pilota di Formula Uno in base alle prime informazioni pare abbia subito diverse fratture.

L’incidente è avvenuto mentre l’ex ferrarista si trovava in bici durante un allenamento sulle strade svizzere nei pressi di Lugano. In base a ciò che si apprende il pilota della Alpine Renault potrebbe vedere seriamente compromessa la stagione di Formula Uno 2021.

Questa doveva essere tra l’altro la stagione del grande ritorno in Formula Uno del pilota spagnolo che aveva abbandonato il circus nel 2018. Il due volte campione del Mondo è attualmente ricoverato in ospedale dove gli esami radiografici hanno evidenziato la presenza di fratture. Si attendono ulteriori dettagli per comprendere la reale gravità della situazione, ma appare purtroppo assai probabile che lo spagnolo dovrà saltare per lo meno i primi gran premi dell’imminente stagione.