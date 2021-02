Australian Open, la lite furibonda tra Fognini e Caruso – Video

Ha fatto scalpore la lite tra i due tennisti italiani. Ecco cosa ha detto Fognini a Caruso agli Australian Open 2021

I tennisti italiani protagonisti nel bene e nel male all’Australian Open 2021.Fabio Fognini e Salvatore Caruso sono stati protagonisti di una delle partite più divertenti del torneo australiano. Il post gara è stato senza dubbio all’altezza sotto il profilo dello “spettacolo”. La 16esima testa di serie Fognini alla fine ha avuto la meglio in un lungo incontro di quattro ore che ha richiesto un tiebreak per decidere. Ecco la sequenza del match 4-6 6-2 2-6 6-3 7-6 (12). Durante la gara, Fognini si lamentava costantemente ogni volta che perdeva un punto durante il tiebreak. Fognini ha anche chiesto la revisione di un match point salvato da Caruso. Il tam tam è proseguito dopo il tiebreak decisivo della partita. I giocatori hanno iniziato a litigare a rete, puntandosi il dito contro e inveendo. La lite è andata avanti anche durante il loro ritorno verso le panchine.

Australian Open, litigio Fognini-Caruso

La discussione è continuata per un altro paio di minuti con un membro della giuria che a un certo punto è dovuto intervenire sentendo entrambi. Caruso è poi andato verso l’uscita dal campo e si è inchinato alla folla, ma gli è stato detto che doveva tornare indietro passando davanti a Fognini per arrivare imboccare l’uscita giusta. Il noccio della discussione è stata incentrata su Fognini che ritiene che Caruso sia stato fortunato durante la partita su diverse chiamate ravvicinate. Ecco una parte della discussione: “Sei stato fottutamente fortunato, dovresti scusarti”, ha affermato Fognini all’avversario e poi ha proseguito: “Hai fatto quattro punti fortunati identici”.

Poi ha rincarato la dose quando Caruso gli ha ricordato che durante la partita non ha mai detto una parola: “Non ti ho attaccato. Ti sto dicendo che non è il modo di comportarsi perché non ti ho detto una sola parola. Diciamo che non me lo aspettavo da te“, ha detto Caruso ma i toni della discussione si sono alzati.