Stefano Bettarini, duro scontro con Selvaggia Lucarelli: volano gli insulti

Tra l’ex gieffino Stefano Bettarini e la giornalista Selvaggia Lucarelli non scorre buon sangue. I due si sono scontrati duramente.

Non scorre affatto buon sangue tra l’ex partecipante del “Grande Fratello Vip” Stefano Bettarini e la giornalista Selvaggia Lucarelli. I due si sono scontrati sui social a causa di un commento fatto dall’ex marito di Simona Ventura.

Stefano Bettarini ha segnato un record nell’attuale edizione del “Grande Fratello Vip“, dopo neanche 48 ore dal suo ingresso nella Casa, è stato squalificato in seguito ad una bestemmia. Il popolare reality perdona molte cose ai suoi partecipanti, ma non di certo le imprecazioni. L’ex marito di Simona Ventura, però, non ha ancora digerito la sua espulsione e ritiene che sia stata una punizione troppo severa. L’ex calciatore ha partecipato a sei edizioni di reality differenti e a due come inviato e ha deciso di fare delle precisazioni su “una giornalista o presunta tale” a cui piace cavalcare l’onda mediatica.

Botta e risposta di fuoco per Selvaggia Lucarelli e Stefano Bettarini

Stefano ha suggerito a Selvaggia Lucarelli che è: “Inutile correre quando poi si rischia di cadere come spesso ti accade“. Ha continuato ad attaccare la giornalista dicendo che: “Cosa tu faccia realmente nella vita non si è mica capito. Lo si deduce anche dalla tua aggressività nei confronti dell’universo femminile“. Le sue sono critiche pesanti, ma l’ex calciatore non si è fermato qui.

“I tuoi interventi, i tuoi giudizi segnano e per tanti motivi! Sì che tu di performance te ne intendi…“, ha commentato Stefano Bettarini in una brutta caduta di stile. La risposta di Selvaggia Lucarelli non si è fatta attendere: “Squalificato pure dai reality, eterno concorrente del nulla, collezionista di figure misere, volgare nei confronti di ex mogli ed ex amanti“, ha ribattuto. “Si conferma ossessionato da due cose, le donne affermate e le performance sulle donne“, ha concluso la giornalista portando alla luce il tentativo di Bettarini di farle causa per quello che aveva scritto, perdendo.