Uomini e Donne, Nicola Vivarelli rivela: “Penso ancora a Gemma Galgani”

Nicola Vivarelli sorprende tutti svelando a Uomini e Donne Magazine che non ha mai dimenticato e pensa ancora a Gemma Galgani.

Gemma Galgani è la tronista veterana della sezione “Over” di Uomini e Donne. Le sue vicende sentimentali coinvolgono quotidianamente milioni di italiani. Le statistiche rivelano inoltre che le puntate riguardanti la dama torinese hanno sempre un surplus di telespettatori, fattore che mostra chiaramente l’affezione del pubblico per questo personaggio pubblico.

Di recente, tra l’altro, Gemma ha vissuto l’ennesima delusione di questi anni. La donna aveva approfondito la relazione con Maurizio Guerci e si sentiva coinvolta al punto di decidere di andare oltre la semplice conoscenza e concedersi al corteggiatore. Dopo l’incontro, però, questo ha deciso di interrompere la frequentazione, causandole un grosso turbamento emotivo. Proprio nelle puntate di questa settimana ospiti e opinionisti hanno parlato a fondo del comportamento di Maurizio e lo hanno duramente attaccato.

Nicola Vivarelli rompe il silenzio: “Penso ancora a Gemma Galgani”

In queste ore, tuttavia, gli appassionati del dating show stanno parlando di altro. In un’intervista concessa a Uomini e Donne Magazine, infatti, Nicola Vivarelli è tornato a parlare dell’esperienza nel programma e del rapporto con Gemma, affermando: ”

Penso ancora a lei. E’ stato un percorso che non dimenticherò. Ci sono affezionato e spero di vederla al mio rientro”.

La frequentazione tra i due si è interrotta a causa della differenza di età: Nicola è molto giovane e il rapporto con Gemma non avrebbe funzionato. Maria De Filippi gli ha comunque concesso un’altra opportunità e nelle scorse settimane Nicola ha avuto la possibilità di frequentarsi con Veronica De Nigris. Tra i due, però, non ha funzionato ed oggi Nicola lo ribadisce dicendo: “Non ci penso mai a lei”. Infine sulle traversie affrontate da Gemma in questo periodo, l’ex corteggiatore dice: “Lei è molto sensibile. Non giudico Maurizio. Bisogna essere sempre sinceri”.

