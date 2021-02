Uomini e Donne, Tina scatena il panico: ecco le parole “irripetibili”

Puntata a dir poco movimentata nello studio di Uomini e Donne. Tina Cipollari esagera con le sue frecciatine e fa scoppiare una rissa furibonda.

Non appena Gemma Galgani è entrata nello studio di Uomini e Donne l’arcinemica Tina Cipollari ha fatto partire una raffica di critiche al vetriolo. “Lui ha usato solo il suo corpo” le ha detto riferendosi a Maurizio Guerci, per poi ironizzare sulla dama con la canzone “Mi manchi”.

“Penso che ti manchi no? Hai fatto un confessionale pieno di lacrime e lamenti” ha scandito Tina, continuando a buttare benzina sul fuoco, “passare da un uomo lunedì innamorata e martedì innamorata pazza. In un anno ti sei innamorata 365 volte”. La Galgani, dal canto suo, ha cercato di difendersi: “Parliamo di conoscenze, non siamo mai arrivati a rapporti fisici“, ma l’opinionista ha replicato “ma chi ti crede. Siamo tutti abituati alle tue avventure“. E giù urla, smorfie e gestacci…

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

La bufera scatenata da Tina & Co a Uomini e Donne

Anche tra Aurora Tropea e Giancarlo è successo di tutto. Per lei arriva un nuovo corteggiatore, ma pare che sia intenzionata a non proseguire la conoscenza. Giancarlo, invece, lamenta di aver ricevuto offese sul web. Di qui una maliziosa ipotesi: Veronica Ursida, ex protagonista di Uomini e Donne e amica di Aurora, potrebbe usare un account falso (secondo le malelingue) per pubblicare alcuni commenti suoi social. Davvero si può arrivare a tanto?

Leggi anche –> Gemma Galgani, Tina Cipollari gongola: “Maurizio ha un’amante”

Si tratta della stessa Veronica che dopo la frequentazione con Giovanni vorrebbe tornare da Maria De Filippi, ma quest’ultima non intende assolutamente riaprirle le porte del programma. Resta da capire se nei prossimi giorni ci saranno altri colpi di scena…

Leggi anche –> Tina Cipollari si trasforma: tutti a bocca aperta dopo il trattamento speciale