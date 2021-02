Mamma ho preso il morbillo, com’è diventato oggi il piccolo Alex

Mamma ho preso il morbillo, di cosa si occupa oggi l’attore che ha interpretato il piccolo Alex: incredibile svolta.

Dopo il successo dei due film della saga “Mamma ho perso l’aereo”, nel 1997 la produzione ha deciso di regalare ai fans un terzo film, uscito in Italia con il titolo “Mamma ho preso il morbillo”. Il regista e i protagonisti del terzo film, però, sono stati cambiati rispetto ai primi due.

Mamma ho preso il morbillo, che fine ha fatto l’attore che ha interpretato Alex

In “Mamma ho preso il morbillo” non c’è più Macaulay Culkin, ma Alex David Linz che interpreterà il ruolo di Alex. Pare che Culkin abbia rifiutato di partecipare al terzo film perché “stanco di quel ruolo”. Anche la trama è diversa dai film precedenti, anche se la morale della storia resta la stessa: il bambino deve arrangiarsi contro due adulti cattivi e, ancora una volta, ladri. Anche se il terzo film non fu per niente paragonabile ai primi due, il successo fu comunque incredibile.

Potrebbe interessarti leggere anche —> Kobe Bryant, la nuova tremenda verità sull’incidente

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI!

Nel terzo film ha recitato anche la piccola Scarlett Johansson, che interpretava la sorella maggiore di Alex. Linz aveva iniziato a recitare tre anni prima, quando aveva solo cinque anni, in un episodio della serie televisiva Cybill. Poi nel 1906 fu Sammy Parker nel film “Un giorno… per caso”. Nel 1999 è stato la voce di Tarzan nella versione animata della storia. Oggi Alex David Linz non fa più l’attore: quando è cresciuto è andato a studiare Scienza, Tecnologia e Società presso l’Università di Berkley e ha conseguito il Master in Pianificazione Urbanistica e Regionale.