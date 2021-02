Grande Fratello Vip, il retroscena Baccini-Ruta: “Fermati da un uomo”

Il cantautore genovese Baccini e la conduttrice Maria Teresa Ruta si sono visti in passato: ecco tutta la verità

Ancora novità importanti per quanto riguarda la vita sentimentale di Maria Teresa Ruta, che è stata protagonista di 21 nomination al Grande Fratello Vip. Inoltre, già lunedì scorso la presentatrice aveva svelato alcuni retroscena sulla questione privata parlando del flirt con il cantautore genovese Baccini. C’è stato un incontro diretto tra i due con quest’ultimo che ha rivelato di averla vista qualche volta con Maria Teresa che l’ha invitato a casa sua, parlando di musica e suonato il pianoforte insieme a Guenda Goria, che era molto piccola: “Una serata tranquillissima”.

Grande Fratello Vip, Baccini svela tutto sulla Ruta

Così la stessa conduttrice italiana ha svelato di aver visto insieme a lui il Festival di Sanremo, ma la figlia Guenda li aveva beccati. Successivamente lo stesso cantautore ha rivelato: “Mi è successa una roba che nella vita non te la scordi più. Lei era pietrificata da una parte, io pietrificato dall’altra. Era inca…o nero, ho pensato ‘se dico qualcosa peggioro la situazione'”. Così Baccini andò via rapidamente e poi i due non si sentirono più. La Ruta non ha voluto svelato il nome di questa persona: “Era una persona che mi ha fatto compagnia per cinque anni. Mi ha aiutata, qualche volta siamo andati al cinema, a cena insieme, accompagnava i ragazzi a scuola, aveva le chiavi di casa”.