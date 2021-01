Alba Parietti contro Maria Teresa Ruta: perché le due donne non si sopportano

Alba Parietti contro Maria Teresa Ruta. Uno scontro che ha lasciato a bocca aperta i telespettatori de Il Grande Fratello Vip.

L’ultima diretta del GF Vip ha visto come protagoniste la Parietti e la Ruta. Il battibecco sarebbe nato da un’uscita fatta dalla Ruta su un presunto flirt con Alain Delon.

La Parietti non ha fatto attendere la sua risposta. Vediamo cosa è successo tra le due donne. Chi avrà ragione?

Alba Parietti contro Maria Teresa Ruta: ecco cos’è successo

“Sceneggiata, non inventare balle sulle tue colleghe”. Questo il commento della Perietti al racconto della Ruta. Quest’ultima avrebbe raccontato che durante un evento Alain Delon le avrebbe fatto delle avance. Il suo racconto prosegue fino a fare il nome della Parietti.

Secondo a quanto detto Ruta, lei sarebbe stata seduta a fianco dell’attore. Mentre si era assentata qualche minuto per andare in bagno, Alba Parietti le avrebbe preso il posto. “Io mi sono seduta a un altro tavolo ma lui dopo mi ha chiesto di andare a bere qualcosa”. E’ così che ha concluso la storia. La risposta della Parietti è arrivata molto velocemente che ha parlato tramite un post di Instagram.

Ecco il suo commento: “Con Alain Delon? Non mi sarei mai seduta ad un tavolo dove non ero invitata. Quella sera, io, Tomba e Delon eravamo i presidenti di giuria, quindi era molto difficile che al tavolo ci potesse essere qualcun altro (…)”. In questa versione la Ruta è del tutto assente, ma ciò che ha fatto arrabbiare la Parietti è stato che “Sembravamo due galline che andavano dietro a un uomo”. A questo punto non resta che vedere se la scontro tra le due continuerà o si risolverà con un nulla di fatto.