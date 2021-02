Syria, chi è il marito Pier Paolo Peroni: la loro storia d’amore

Syria è ormai sposata da tempo con Pier Paolo Peroni: scopriamo chi è e come è nata la loro storia d’amore.

Sono passati ormai 24 anni da quando Syria esordiva al Festival di Sanremo con il singolo Non ci sto. All’epoca la cantante romana aveva appena 19 anni e si affacciava al mondo dello spettacolo vincendo il premio come migliore debuttante. Oggi è una cantante professionista che ha pubblicato la bellezza di 10 album, ma è anche una madre ed una moglie. Forse non tutti sanno, infatti, che nel 2000 Syria ha conosciuto e si è innamorata del produttore discografico Pier Paolo Peroni.

Il loro è stato un colpo di fulmine che con il passare del tempo è stato rafforzato da una visione comune della famiglia e dell’arte di cui sono appassionati. I due si sono sposati ed hanno avuto due figli: Alice nel 2001 e Romeo nel 2012. La prima è già diventata una giovane adulta e lo scorso anno ha improvvisato sui social un duetto canoro con il padre. Difficile dire oggi se Alice seguirà le orme della madre in campo discografico, ma di certo il talento c’è e se vorrà avrà anche tutte le armi a disposizione per emergere.

Syria, chi è il marito Pier Paolo Peroni?

In un’intervista concessa al settimanale Grazia, Syria ha parlato del rapporto con il marito ed ha confessato: “Non siamo perfetti, ma quando guardiamo indietro ci complimentiamo a vicenda…è un piacere stare insieme”. Una storia d’amore, insomma, reale e per questo maggiormente solida. La stessa cantante ha infatti aggiunto: “Quando sono lontana da lui mi sento sola. Non potrei mai pensare alla mia vita con un’altra persona. Mi ha migliorata, mi ha insegnato il rispetto per il lavoro e la curiosità. Mi ha dato il ritmo della vita, educato alla profondità. Se oggi sono in grado di scegliere da sola, è anche grazie a lui”.

Bellissime parole da parte di una compagnia di vita, ma chi è Pier Paolo? Chi è appassionato di musica o lavora in ambito musicale sa che Peroni è stato il socio di Claudio Cecchetto e che insieme a lui ha scoperto numerosi talenti. Quando si è messo in proprio ha prodotto gruppi del calibro degli 883 ed in generale è considerato uno dei maggiori scopritori di talento e musica del nostro Paese.

