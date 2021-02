Syria, chi è: età, vita privata e curiosità della cantante

Ecco tutto quello che c’è da sapere su Syria. Carriera e vita privata di una delle cantante più sottovalutate del panorama italiano.

Forse i giovanissimi non conosceranno il suo nome, ma la sua voce rimane una delle più emblematiche e belle del mondo musicale italiano.

Conosciutissima tra gli anni Novanta e Duemila, non è mai riuscita a imporsi nettamente tra i Big. La sua carriera è stata comunque ricca di successi e, tra musica e teatro, è riuscita a conquistare il cuore di molti fan.

Syria, storia e carriera dalla cantante

Syria è ovviamente uno pseudonimo. Il suo vero nome è Cecilia Cipressi, ma è conosciuta anche come Airys. La passione per la musica nasce fin da subito e la sua carriera non potrebbe iniziare nel migliore dei modi. Infatti, nel 1995 vince “Sanremo giovani” grazie alla cover di “Sei bellissima” di Loredana Berté.

Questa vittoria formidabile le assicura il posto al Festival anche l’anno successivo. Con “Non ci sto” riesce a ottenere il primo posto nella categoria Giovani. Due anni dopo, nel 1997 condivide il palco dell’Ariston con gli altri grandi della musica. “Sei tu” guadagna il terzo posto e le consente di vincere il Telegatto di “Vota la voce”.

In quegli anni il nome di Syria diventa molto conosciuto e diventata una delle cantanti più talentuose del panorama italiano. Pubblica ben 10 album che contengono anche pezzi scritti da nomi famosi come Jovanotti, Gianna Nannini e Giorgia. A metà anni Duemila si interessa molto alla musica indie e nel 2009 torna a Sanremo per duettare con Dolcenera. La cantante ha continuato a fare musica e negli ultimi anni ha anche lanciato diverse raccolte per festeggiare i suoi anniversari.

Per quanto riguarda la sua vita privata è sposata da molti anni con Pier Paolo Peroni, disc jockey e produttore degli 883. La coppia ha anche avuto due figli: Alice e Romeo, nati rispettivamente nel 2001 e 2012. La loro storia è lunga e felice. Nonostante il passare degli anni, si amano ancora molto.