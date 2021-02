Laura Pausini, la dolce dedica alla figlia Paola fa commuovere i fan

Nel giorno più bello per un bambino, Laura Pausini condivide una dolce dedica di amore materno alla figlia Paola.

In decenni di carriera abbiamo conosciuto la capacità di Laura Pausini di esprimere e dare vita con la musica e con i testi a sentimenti complessi. La capacità della cantante di descrivere l’amore e le sue conseguenze sono alla base del suo successo commerciale e ciò per cui ci sono in Italia (e non solo) legioni di fan pronte a fare di tutto pur di seguire un suo concerto. Aggiungete una voce poderosa e capace di trasmettere con la variazione di toni le sfumature dell’animo e capite perché Laura sia così amata.

Tali capacità descrittive e interpretative non possono che venire da un animo molto sensibile. Nessuno sarebbe in grado di comunicare così bene l’amore e l’emotività se alla base non c’è un animo empatico e sensibile alle emozioni. Di questo l’artista ha dato prova con dichiarazioni su tematiche importanti nel corso degli anni, ma meno con commenti sulla propria vita familiare. Aspetto della sua vita che vuole giustamente tenere privato per quanto possibile ad un personaggio pubblico del suo spessore.

Laura Pausini, il post dedicato alla figlia fa commuovere

Una deroga a questo riserbo, Laura l’ha concessa oggi 8 febbraio 2021 in occasione dell’ottavo compleanno della figlia Paola. La cantante non è riuscita a frenare il proprio amore materno ed ha sentito il bisogno di mandare un messaggio pubblico caratterizzato da affetto e orgoglio alla sua “fragolina“. Una dedica che è stata decisamente apprezzata dai suoi fan, che dopo questa dichiarazione d’amore pubblica si sentono ancora più vicini e legati al proprio idolo.

Ecco cosa si legge nel post Instagram della Pausini: “8 febbraio 2021. 8 anni insieme a te Paola. Nella vita la bacchetta magica di Harry Potter non esiste ma non avere mai paura e cresci come stai facendo: felice, curiosa, attenta, educata…sei tu che deciderai se renderla speciale o meno e noi saremo al tuo fianco per accompagnarti, appoggiarti e sostenerti, sempre. Buon Compleanno Fragolina. Mamma e Babbo”.

