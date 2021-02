Serie A, diritti tv: oggi si decide se andranno a Sky o Dazn

Serie A, diritti tv: oggi la scelta, Dazn è davanti a Sky che si è già aggiudicata Champions ed Europa League

Oggi è prevista la scelta sull’operatore al quale cedere i diritti tv della Serie A. Sky si è già aggiudicata la la Champions League e l’Europa League fino al 2024. Per quanto riguarda i diritti della Massima serie italiana, Dazn sembra in vantaggio rispetto all’operatore storico. Oggi si vota. La riunione è prevista dalle 17:30 in poi, ma sicuramente si farà tarda sera per decidere. Si voterà. Servono 14 preferenze, tra le offerte c’è una differenza di 90 milioni ma alcuni club sono ancora indecisi. Si discute anche del canale tematico della serie A. Per quanto riguarda le offerte, Dazn ha infatti deciso di offrire sul piatto 840 milioni per 7 partite in esclusiva e 3 in coabitazione; Sky, invece, non è andata oltre i 750 milioni per tutte le gare sulla propria piattaforma.

Diritti tv, oggi in Lega si sceglie tra Sky e Dazn

La novità è che il Consiglio di Stato ha bloccato l’esclusività di diffusione dei diritti. Il monopolio non è legale secondo l’organo di giustizia amministrativa. Per questo motivo potrebbe essere la Lega a trasmettere i diritti sul proprio canale in coabitazione con chi si aggiudicherà i diritti. In tal modo non sarà necessario cedere and entrambi come è capitato all’ultima vendita con Dazn e Sky entrambe titolari dei diritti tv della Serie A. La differenza di offerta tra Dazn e Sky è di 270 milioni. Quest’anno poi, a differenza del passato non c’è più Infront, che dall’operazione guadagnava 60 milioni, soldi risparmiati dalla Lega Calcio.

Stasera si saprà qualcosa in più. Dazn potrebbe aggiudicarsi la serie A e a questo punto per avere tutto il calcio gli utenti dovranno nuovamente abbonarsi a due operatori. Scelta che ai sostenitori non è mai tanto piaciuta.

