Cantante uccisa a Palermo, l’ultimo post: “Vuoi dei fiori a San Valentino? Muori il 13”

L’ultimo post della cantante neomelodica uccisa a Palermo alla luce dell’accaduto risulta alquanto inquietante.

La morte violenta di Piera Napoli, cantante neomelodica palermitana di 32 anni, è l’ennesimo episodio di femminicidio sul nostro territorio. Un fenomeno che va condannato e contrastato con tutte le nostre forze e che, purtroppo, non accenna a diminuire nemmeno in questo inizio 2021. Secondo quanto emerso dalle pagine della cronaca locale, Piera era vittima di abusi e violenze da parte del marito già da diverso tempo e ad inizio gennaio aveva chiamato la Polizia dopo l’ennesima aggressione.

La donna, però, una volta arrivate le forze dell’ordine aveva cambiato idea e non aveva presentato denuncia. Nonostante il ripensamento di Piera, la sensazione che quella chiamata fosse un campanello d’allarme c’era stato. La donna è stata trovata ieri nel bagno del suo appartamento in via Vanvitelli, a Cruillas, riversa in una pozza del suo stesso sangue. Sul suo corpo sono state trovate diverse ferite di arma da taglio, segno che l’assassinio è stato passionale.

Cantante neomelodica uccisa a Palermo, l’ultimo post prima dell’assassinio

Sin dal primo momento, insomma, gli investigatori hanno concentrato i propri sospetti sul marito. Sia perché c’era stato il precedente di un mese prima, sia perché la dinamica indicava efferatezza. L’uomo, Salvatore Baglione, ha confessato l’omicidio e si trova adesso in carcere con l’accusa di omicidio volontario aggravato da crudeltà e futili motivi. Vittime di questo dramma sono i tre figli della coppia che adesso si trovano a dover vivere in una realtà in cui non ci sono più i genitori a prendersi cura di loro.

Alla luce della tragedia, risulta inquietantemente profetico il post che Piera Napoli ha pubblicato poco prima di venire uccisa. La donna ironizzava sui doni per la festa degli innamorati e a tal proposito scriveva: “Vuoi che ti regalino dei fiori il 14? Muori il 13”. Probabilmente indicativo del movente è invece il post che il marito ha pubblicato prima della confessione. Su questo si leggeva “Dna criminale” e sullo sfondo c’era una foto di De Niro sotto la quale si leggeva: “Il rispetto gran bella cosa, peccato che non tutti ne conoscano il significato”.

