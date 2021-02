Stasera in tv Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni del 7 febbraio

Questa sera, domenica 7 febbraio, torna l’appuntamento con Non è l’Arena su La7. Ecco tutte le anticipazioni e gli ospiti di Massimo Giletti.

Saranno come sempre tanti i temi e gli ospiti che si succederanno nel salotto di Massimo Giletti a Non è L’Arena, su La7, questa sera, domenica 7 febbraio. Dalla politica interna all’emergenza Coronavirus, passando ovviamente per l’economia, con i riflettori ovviamente puntati sul nuovo governo Draghi. Qui di seguito un rapido assaggio del menù della puntata.

Il menù della nuova puntata di Non è l’Arena

Al primo posto in scaletta c’è un’intervista esclusiva di Massimo Giletti a Luca Palamara, che si confronterà anche con l’ex magistrato Luigi De Magistris, oggi sindaco di Napoli e prossimo candidato presidente alle elezioni regionali in Calabria. Nel mirino, ovviamente, gli spregiudicati intrecci tra magistratura e politica.

Durante la puntata si parlerà ovviamente anche della crisi di governo e degli scenari che si prospettano con la nuova guida di Mario Draghi: tra gli ospiti Pierpaolo Sileri, Vittorio Sgarbi, Gian Luigi Paragone e Peter Gomez. Non è l’Arena torna sul caso Benotti, il giornalista imprenditore finito al centro di un’indagine sulla fornitura di mascherine con un appalto superiore al miliardo (parteciperanno al dibattito Sandra Amurri e Pierluigi Stefani). E sul caso Genovese: è stato annunciato che due delle vittime hanno deciso di tornare e mostrarsi con coraggio a volto scoperto per rispondere alle tante accuse che hanno ricevuto nelle ultime settimane (saranno presenti in studio Stefania Andreoli, Luca Telese, Ivano Chiesa e Elisa Rivoira). Chi può non perda l’appuntamento con la diretta dalle ore 20:30.

