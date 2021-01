Antonella Clerici, la relazione con Massimo Giletti: perché lui la lasciò

Antonella Clerici e Massimo Giletti sono due conduttori molto apprezzati. In passato sono stati insieme. Scopriamo perché è finita.

Sicuramente la Clerici e Giletti sono due volti molto noti del piccolo schermo. Il loro fidanzamento è stato breve ma intenso.

Li abbiamo potuti vedere insieme come coppia solo per un anno. Sembravano molto innamorati, ma cosa è successo? Scopriamo perché si sono detti addio.

Antonella Clerici e Massimo Giletti: ecco perché non stanno più insieme

Una storia durata un anno che però è finita in circostanze misteriose. A fare da corollario alla vicenda ci sono stati molti gossip e voci, ma nessuno ha mai saputo le reali cause. Giletti si è recentemente sbilanciato su qualche retroscena e aneddoto sulla relazione.

A distanza di molti anni, si scoprono nuove indiscrezioni sulla storia tra Giletti e la Clerici. “E’ stata una donna che mi ha regalato molto. Erano anni in cui ero più calmo”, parole molto toccanti da parte del conduttore. La relazione era iniziata negli anni Novanta quando era solo colleghi. Una storia nata lontana dalle luci della ribalta che venne anche tenuta nascosta, almeno all’inizio. “Oggi posso dire che Antonella è stata senz’altro una delle donne che più ho amato”, ha confessato Giletti.

I rapporti tra i due cominciarono a incrinarsi nel momento in cui la Clerici ha desiderato qualcosa in più. Una famiglia e dei figli sembravano un passo troppo grande e Giletti prese la decisione di allontanarsi. “Dentro di me la amavo ma capivo che non mi sentivo pronto per vivere ciò che voleva lei e non avevo il diritto di renderla infelice, così cominciai ad allontanarmi. Lei ha rispettato la mia scelta e ha smesso di cercarmi.”

Ad oggi Antonella Clerici è una mamma, mentre Giletti continua ad essere single. Sembra che non abbia ancora sentito la necessità di formare una famiglia.