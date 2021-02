Nunzia, moglie di Diego Armando Maradona jr., non solo è riuscita fin da subito a conquiestare il pubblico ma anche il cuore del suocero.

Molti la chiamano la “Kim Kardashian italiana”: Nunzia Pennino è la classica bellezza mediterranea, con gli occhi scuri ed i capelli castani. Una donna che, nonostante la fama raggiunta sui social grazie al matrimonio, non ha lasciato il lavoro come make-up artist.

Tanta bellezza mista a tanta voglia di fare: non è difficile immaginare perchè, dopo soli otto mesi di fidanzamento con Nunzia, Diego Armando Maradona jr. abbia voluto sposarla.

Una nuora affezionatissima

La storia di Diego Armando Maradona jr. e del suo rapporto con il padre non è mai stata facile. La “mano de Dios” non ha voluto riconoscere il figlio quando ha saputo della sua nascita: a costringerlo a dargli il suo cognome, nel 2007, sono stati gli sforzi della madre Cristiana Sinagra (con cui Maradona Senior ha avuto una breve relazione extraconiugale) e una sentenza del tribunale. Da quel momento, però, l’uomo si è avvicinato al figlio e ha avuto l’occasione non solo di conoscere sua nuora ma anche uno dei suoi nipoti.

Nunzia Pennino ha sempre e solo parlato bene del suocero. Dopo la nascita del primo figlio, Diego Matias, era incantata dal rapporto affettuoso tra nonno e nipote. Quando è rimasta incinta del secondo figlio (una femmina, India Nicole) la giovane madre ha descritto Maradona Senior come “contentissimo, è molto emozionato. Non vede l’ora di conoscerla, ma non sappiamo ancora quando”. Purtroppo, però, il calciatore di fama mondiale non ha mai conosciuto la nipotina.

“Dovevamo abbracciarci, dovevi conoscere India… Avevamo ancora tanto da fare. Ci hai lasciato all’improvviso così… non riesco a crederci… non è possibile, sembra un incubo! Ci hai distrutto il cuore” così ha scritto Nunzia quando ha saputo della morte del suocero, pubblicando una foto di loro due sorridenti nelle sue storie su Instagram. La donna però ora deve mostrarsi forte: il marito, Diego Armando Maradona jr. è in ospedale perchè risultato positivo al Covid-19.