Barack Obama, chi è la figlia maggiore Malia Ann: età, foto, vita privata

“Bella come mamma Michelle”: così è stata descritta Malia Ann, la figlia maggiore (ora ha 22 anni) di Barack Obama.

“Non ci sopportavano più” ha detto Michelle Obama parlando del lockdown passato in casa con il marito e le figlie in una video-intervista con Conan O’Brien. L’intera famiglia Obama si è quindi ritrovata chiusa in casa per mesi, così come tante altre famiglie americane (e non) per via della pandemia.

A quanto pare sia Malia Ann (22 anni) che Sasha (19 anni) erano inizialmente molto emozionate all’idea di poter passare un po’ di tempo con i genitori: come tutti gli adolescenti del mondo, però, dopo un po’ all’emozione si è sostituita la voglia di ricominciare ad uscire. Le cose devono essere state particolarmente difficili per Malia Ann: il suo fidanzato ha infatti passato la quarantena in casa con loro.

Una “First Daughter” che mantiene la privacy

All’inizio del suo mandato come Presidente, Obama aveva imposto una regola alle figlie: nessun social. L’idea dell’uomo, probabilmente, era quella di evitare che le sue bambine (Malia Ann aveva solo 18 anni quando il padre è stato eletto) rimanessero in mezzo a questioni politiche. Sia Malia Ann che Sasha avrebbero potuto iniziare ad usare i social network nel 2017, ma entrambe hanno deciso di mantenere un basso profilo.

Malia Ann è comparsa comunque in qualche foto con i genitori: ultimamente è stata anche paparazzata insieme al fidanzato. La giovane ha iniziato a studiare all’Università di Harvard: proprio frequentando il campus Malia ha conosciuto il campione di rugby Rory Farquharson (che ha passato la quarantena in casa Obama conquistando il padre della fidanzata).

Online le amiche la descrivono come un’ icona fashion. Malia Ann però non sembra essere tanto interessata alla moda quanto al cinema: nel corso degli studi è anche riuscita a partecipare ad uno stage con Harvey Weinstein.