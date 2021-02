Stasera in tv, C’è posta per te: anticipazioni e ospiti del 6 febbraio 2021

Questa sera in prima serata su Canale 5 torna l’appuntamento con C’è posta per te: anticipazioni e ospiti del 6 febbraio 2021.

Dopo il successo dei primi appuntamenti stagionali, torna anche questa sera il programma storico di Maria De Filippi C’è posta per te. Visto che si tratta di una trasmissione di lungo corso, più o meno tutti sanno come funziona, ma fare un piccolo recap non fa mai male. I protagonisti del programma sono persone comuni che discutono di fronte all’intera nazione situazioni conflittuali con la famiglia o con i fidanzati.

A contattare il programma sono direttamente le persone che desiderano appianare il conflitto con una persona che amano; c’è poi chi semplicemente desidera fare un regalo ad una persona cara, condividendo i propri sentimenti per fare capire a questa quanto sia importante nella sua vita. La scorsa settimana, ad esempio, la storia più toccante è stata quella di un padre ed una figlia. Quest’ultima ha voluto dimostrare il proprio attaccamento al padre, fargli capire che nonostante la prematura scomparsa della moglie poteva ancora vivere una vita piena e soddisfacente.

L’invitato può decidere se presentarsi o meno in studio e, dopo aver visto chi invia la missiva, decidere se concedere voce e spazio al mittente. Infine, se avrà concesso la parola, potrà decidere se concedere o meno il perdono in favore di telecamere.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

C’è posta per te: anticipazioni e ospiti del 6 febbraio

Se le situazioni conflittuali, specie quelle riguardanti tradimenti, sono quelle che attirano maggiormente l’interesse dei telespettatori, non bisogna sottovalutare nella ricetta di successo del programma anche le sorprese. In questi casi, infatti, ad attirare la curiosità non sono solamente le storie delle persone coinvolte, ma anche i personaggi famosi chiamati per fare un omaggio alla persona cara. Settimana scorsa ad esempio Gianni Morandi ha cantato per un suo fan e gli ha fatto alcuni regali.

Leggi anche ->C’è posta per te, l’assegno di Zaniolo stupisce ma non convince il pubblico

Questa settimana i due ospiti di spicco provengono dal mondo del cinema e da quello dello sport. Il primo ad entrare in studio sarà l’attore e regista Claudio Amendola, persona di gran cuore che già in passato ha mostrato grande empatia. L’altro ospite di serata sarà uno dei calciatori più forti e amati del nostro campionato di Serie A: Ciro Immobile. L’attaccante della Lazio e della Nazionale giungerà accompagnato dalla moglie Jessica Melena, con la quale ha avuto tre splendidi figli: Michela, Giorgia e Mattia.

Leggi anche ->C’è posta per te, Francesco attacca la madre: la frase incriminata