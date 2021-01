C’è posta per te, Francesco attacca la madre: la frase incriminata

Una storia emozionante durante la quarta puntata di C’è posta per te, che non ha avuto un lieto fine: l’attacco di Francesco alla madre

Ancora una storia a C’è posta per te che non è finita nel migliore dei modi. Durante la quarta puntata del programma di Canale5 è stata seguita con molta passione il legame tra una madre e il figlio con quest’ultimo, Francesco, che non ha voluto fare un passo indietro per ricucire il rapporto con lei. Cinque anni fa la donna di nome Anna ha detto addio al marito allontanandosi anche dal figlio: Francesco si è sentito solo e trascurato senza la mamma. Oggi lei si è rifatta un’altra vita con un nuovo compagno e anche avuto una seconda figlia: inoltre, la donna si sentiva offesa dall’ex marito e per questo motivo è partita daccapo.

C’è posta per te, l’attacco di Francesco alla madre

Lo stesso Francesco non ha voluto parlato del suo rapporto con il padre, ma ha detto di no ad una seconda possibilità da regalare alla madre. La stessa signora Anna l’ha cercato di convincere in tutti i modi anche portando in studio la statuina di Goku, che era la sua preferita da bambino. Francesco, infine, ha fatto infuriare un po’ tutti proferendo la sua seguente frase: “Non sento il bisogno di avere una madre”. E così sui social è stato attaccato pesantemente a sua volta per questa dichiarazione negativa nei confronti della donna.