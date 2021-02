Juventus – Roma Serie A TIM: streaming, formazioni, precedenti

Il match tra Juventus e Roma è l’anticipo del sabato pomeriggio della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Dopo la convincente vittoria di ieri sera contro la Fiorentina da parte dell’Inter – ora capolista momentanea in solitaria – torna nel primo pomeriggio di oggi la Serie A. Sono oggi ben quattro gli anticipi, due dei quali si sono giocati alle 15, ovvero la sfida tra Atalanta e Torino, finita in parità e quella tra Sassuolo e Spezia, con l’impresa ligure.

Invece, alle 18.00 è il momento del match clou di questa giornata, quello tra Juventus e Roma. Le due squadre sono rispettivamente al quarto e al terzo posto, divise da un solo punto di differenze: 39 ne hanno i bianconeri, 40 i giallorossi che da molto tempo, a questo punto della stagione, non erano messi meglio dei rivali.

Precedenti di Juventus – Roma e dove vedere in tv e streaming

La partita di questo pomeriggio all’Allianz Stadium di Reggio Emilia tra i padroni di casa della Juventus e la Roma è un’esclusiva Sky e sarà visibile solo su questa piattaforma, per gli abbonati, in diretta su Sky Sport ovvero su Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite, 473 del digitale) e Sky Sport, al canale 251 del satellite. Inoltre – per chi non fosse a casa – sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Now TV, entrambi servizi in abbonamento.

Si tratta di un grande classico della Serie A, quello tra Juventus e Roma. Sono 173 i precedenti finora tra le due formazioni, con 82 vittorie bianconere, 41 affermazioni giallorosse e 50 pareggi. Per quanto riguarda alcuni dati statistici, è atteso a una prova importante Cristiano Ronaldo: l’attaccante bianconero è a tre partite consecutive senza gol in campionato, non accadeva dal 2017.

Juventus e Roma, le due squadre in campo: le formazioni

Pirlo e Fonseca hanno completato le loro scelte in vista della partita di questo pomeriggio. Queste le formazioni:

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; McKennie, Arthur, Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo

ROMA (3-4-2-1): Lopez; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Cristante, Mkhitaryan; Borja Mayoral