Uomini e Donne, anticipazioni puntata del 5 febbraio: la scelta di Davide

Uomini e Donne ritorna con il suo consueto appuntamento. Come sempre ci saranno colpi di scena e momenti molto emozionanti.

Lo show pomeridiano di Maria De Filippi rivela sempre molte sorprese. Riguardo la puntata di oggi sono trapelate delle news scottanti in particolare su Davide Donadei.

Oggi vedremo la seconda parte della registrazione dello scorso 26 gennaio. Il pubblico sarà in trepidazione per l’annuncio di Donadei che sembra essere prontissimo a fare la sua scelta.

Uomini e donne: ecco tutto quello che ‘è da sapere sulla puntata di oggi

In studio verrà mandata in onda la clip dell’esterna tra Davide e Chiara. I due hanno trascorso insieme una giornata intera che si è conclusa con molti baci, sempre con indosso la mascherina ovviamente. La clip prosegue poi con la coppia che pranza insieme. E’ proprio in questo momento che Chiara decide di dare un regalo al tronista: un album da completare insieme.

Tempestivo l’intervento della Cipollari e di Sperti che fanno notare come regalare gli album porti sfortuna. Un’esterna fatta di momenti molti intensi e dichiarazioni importanti che fanno emozionare molto Davide, al punto di farlo commuovere.

Immagini molto toccanti che però non lasciano indifferente la Buonocore che ormai è convinta di non essere la scelta del tronista. Lo studio va in fibrillazione dopo una clamorosa scoperta: la finale è dietro l’angolo. Donadei avrebbe fatto la sua scelta che si saprà pubblicamente molto presto.

In studio continuano le sorprese. Faranno il loro ingresso Claudio e Sabina che parleranno del loro rapporto e di come siano andati oltre fisicamente. Una relazione che deve ancora assestarsi dato che la doma prova dei sentimenti forti, mentre per lui ci sarebbe solo attrazione. Una notizia che scuote gli animi di Gianni e Tina che non capiscono come si possa accettare una situazione del genere. Durante la puntata ci sarà spazio anche per Gemma Galgani e per le scuse di Giancarlo ad Aurora Tropea.