Davide Donadei è a un passo dalla scelta. Tra le sue due corteggiatrici c’è Beatrice Buonocore. Scopriamo chi è e che cosa fa la ragazza.

Sembrerebbe che la scelta di Davide Donadei sia slittata nuovamente. Il tronista di Uomini e Donne prenderà la sua decisione oramai nel 2021. Tre le sue due corteggiatrici ci sono Chiara Rabbi e Beatrice Buonocore. Le due ragazze sono riuscite in poco tempo a farsi amare dal pubblico e da tutti i telespettatori, catturando con la loro simpatia il cuore di Davide. Su quale delle due donne ricadrà la scelta di Davide? Scopriamo intanto qualcosa di più sulla bella Beatrice e sulla sua vita.

Beatrice è nata a Dovadola, in provincia di Forlì, il 5 Ottobre 2020, sotto il segno del Cancro. Oggi ha dunque 20 anni. La ragazza ha gli occhi ed i capelli scuri, che porta tagliati sulle spalle. Sulla spalla ha inoltre uno splendido tatuaggio che raffigura un microfono, il simbolo della sua passione per la musica. Le piacciono molto i gatti, infatti possiede una giovane Scottish Fold di nome Fanny, alla quale è molto affezionata. Beatrice adora viaggiare, e recentemente ha girato per l’Italia, visitando varie località. Nell’ultimo periodo è stata a Roma, Milano, Bologna, e Reggio Calabria.

L’amore che la Buonocore nutre nei confronti della musica è smisurato. La ragazza segue lezioni di canto sin dai 7 anni, ed ha esordito circa tre anni fa partecipando al Festival Delta, ricevendo addirittura il fenicottero d’oro grazie alla sua interpretazione di Caruso. Nonostante non sia particolarmente incline ai talent show, quest’anno la ragazza partecipa al Talent Time 2020. Il suo sogno è quello di diventare una cantante di successo e di far conoscere la sua musica a tutta la nazione. Sono tutti curiosi dunque di seguirla lungo il percorso che la porterà in cima alla vetta.

Beatrice Bonocore: una ragazza molto riservata

La bella Beatrice Buonocore si è mostrata sin da dubito una ragazza molto riservata ed attaccata alla propria privacy. Di lei e del suo passato non si conosce infatti quasi nulla. In merito alla sua situazione sentimentale sappiamo, per forza di cose, che al momento è single. Quest’ultimo è infatti uno dei requisiti per poter partecipare al programma Uomini e Donne. Attualmente è in attesa della scelta di Davide Donadei, che sta tenendo tutti quanti, compreso il pubblico, sulle spine.