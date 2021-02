Sanremo, il ruolo di Giovanna Civitillo: cosa farà la moglie di Amadeus

Il Festival di Sanremo si avvicina sempre di più e la moglie del conduttore Amadeus, Giovanna Civitillo, sembra che avrà un ruolo decisivo.

Il Festival di Sanremo è sempre più vicino, mancano meno di 25 giorni all’inizio del 71° Festival della canzone italiana. La kermesse musicale avverrà dal 2 al 6 marzo 2021 e il Comitato Tecnico Scientifico ha previsto per il protocollo anti-Covid che la manifestazione non avrà pubblico in sala.

Il Festival di Sanremo in tempo di Covid avrà al centro dell’attenzione l’elemento essenziale della kermesse: la musica. Il direttore artistico e conduttore televisivo Amadeus ha ufficializzato tre delle cinque co-conduttrici che avrà con sé: Elodie, Matilda De Angelis e Naomi Campbell. Secondo quanto ipotizzato da Tv, Sorrisi e Canzoni, tra le co-conduttrici della kermesse della musica italiana sarà presente anche l’attrice Serena Rossi.

Festival di Sanremo, il ruolo di Giovanna Civitillo

Al parterre femminile del Festival di Sanremo mancano ancora dei nomi, ma quello del Prima Festival sembra essere pronto. A condurre il programma che aprirà il Festival vero e proprio, dal 27 febbraio al 6 marzo, sarà Giovanna Civitillo, la moglie del direttore artistico Amadeus.

Sarà proprio Giovanna Civitillo la first lady del Festival di Sanremo a presentare in anteprima i talenti e le novità della macchina sanremese. Al suo fianco ci saranno anche Valeria Graci e il comico Giovanni Vernia. Con questa conferma vengono messe a tacere le voci che avrebbero visto la moglie di Amadeus come sua co-conduttrice. Per quanto riguarda il Dopo Festival, che andava in onda ogni sera dopo il Festival, quest’anno non si farà. Il motivo riguarda la durata della kermesse che si protrarrà fino alle 2 del mattino o oltre.