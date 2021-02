Luce e gas, la nuova frontiera dell’energia è il digitale. E’ la novità per le utenze domestiche

Cambiamenti in vista per le utenze domestiche. Da tempo, ormai, sono in via di definizione nuovi concetti di fruizione dei servizi. Le utenze diventano digitali in modo da rendere partecipe l’utente al servizio reso. Intanto è possibile effettuare le letture attraverso strumenti digitali che permettono istantaneamente di avere i consumi dell’utente. Non è più tempo, quindi, del personale che arriva a casa a verificare le letture dei contatori. Si va verso la lettura automatica o si invita l’utente a corrisponderla attraverso vari strumenti. Inoltre, anche i pagamenti si fanno digitali. Sempre più operatori ormai offrono la possibilità di avere il conto online e gestire i pagamenti delle proprie utenze. Tutti gli operatori, inoltre, offrono il servizio di pagamento automatico tramite il conto bancario.

Luce e gas, le novità digitali

Altra novità per gli utenti di energia elettrica è la domotica. E’ un moderno sistema di utilizzo e gestione delle utenze nelle abitazioni o negli uffici. Si tratta di sistemi che permettono il controllo simultaneo della gestione delle utenze che non avverrà soltanto con gli interruttori tradizionali. Il primo vero vantaggio di un sistema di domotica è non avere fili. Pertanto, non sono sono necessari lavori di muratura. I vari elementi comunicano fra loro grazie alla tecnologia senza fili. Di conseguenza il secondo beneficio è l’abbattimento dei costi necessari per la predisposizione dell’impianto domotico.

Niente murature, il lavoro per l’impianto risulta molto più semplice e meno costoso. Inoltre, la domotica permette il risparmio energetico. Una vera rivoluzione che può cambiare la vita degli utenti, tra file evitate, niente bollette cartacee, impianti senza fili.

