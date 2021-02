Lamberto Sposini, il saluto sui social fa commuovere tutti

Un nuovo scatto che ha commosso tutti: Lamberto Sposini in compagnia di Barbara d’Urso, ecco il selfie emozionante

Ancora un selfie emozionante per Lamberto Sposini in compagnia della sua amica di sempre Barbara D’Urso. Nel 2011 il celebre conduttore è stato colpito da un ictus seguito da emorragia cerebrale prima di andare in onda con lo speciale de La Vita in Diretta per celebrare le nozze del principe William e Kate Middleton. Subito fu ricoverato presso il Policlinico Gemelli di Roma con un intervento chirurgico per la riduzione dell’emorragia. Poi si è dedicato alla riabilitazione alla clinica Santa Lucia a Roma, prima di volare in una clinica privata in Svizzera. E così la celebre conduttrice di Mediaset ha pubblicato il selfie sul suo profilo Instagram scrivendo: “Vi saluta e vi ama tutti”. Un dolce ricordo dopo tanti anni lontani dalla tv.

Lamberto Sposini, i messaggi social

Nelle ultime ore sono arrivati tanti commenti positivi che hanno ricordato con affetto il conduttore: “Un vero signore”. Un altro ancora ha aggiunto: “Ci manchi, siete bellissimi”, poi un altro ancora: “Che uomo, sempre distinto e con un sorriso dolce”.