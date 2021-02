Gattuso, addio rinnovo Napoli: cosa succederà con De Laurentiis?

Il futuro di Rino Gattuso è sempre molto incerto. L’allenatore del Napoli sta vivendo settimane difficili alla guida della compagine partenopea

Tutto cambia improvvisamente. Il futuro di Rino Gattuso è molto incerto dopo che l’allenatore del Napoli sarebbe stato anche ad un passo dal rinnovo contrattuale. A causa di pochi risultati negativi, lo stesso tecnico calabrese potrebbe dire addio al termine della stagione visti che il rapporto con De Laurentiis si è raffreddato improvvisato. Inoltre, l’ex centrocampista del Milan e della Nazionale italiana si è lasciato andare in uno sfogo nel post-partita di Napoli-Parma. C’è anche da dire, ed è un dato oggettivo, che da mesi ha dovuto affrontare le sfide tra Serie A ed Europa League con lo sguardo alla Coppa Italia, senza Dries Mertens e Victor Osimhen. Per lo sviluppo del suo gioco la squadra ne ha risentito parecchio: ora vuole concludere la stagione alla grande cercando così di entrare tra le prime quattro posizioni in classifica.

Leggi anche —> Napoli-Gattuso, la bufera porta consiglio: cambi tattici in vista

Leggi anche –> Napoli, scontro Gattuso-De Laurentiis: i possibili scenari

Gattuso, addio rinnovo Napoli: recuperi Mertens e Osimhen

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Il Napoli vuole recuperare in fretta il folletto belga, volato nuovamente in Belgio per guarire definitivamente dalla caviglia. Il dolore era ancora molto e così ha scelto di affidarsi agli specialisti in patria. Per la sfida contro la Juventus dovrebbe essere in tribuna per poi prepararsi al meglio alle successive partite degli azzurri. A poco a poco si sta riprendendo anche Osimhen, che sta guarendo dopo il problema alla spalle seguito poi dalla positività al Coronavirus. Febbraio è un mese già decisivo per capire le intenzioni della società partenopea: i risultati decideranno il futuro di Gattuso.