Coronavirus 5 febbraio: lieve calo dei positivi, scendono i ricoveri

Emergenza Coronavirus oggi 5 febbraio in Italia: lieve calo dei positivi, scendono i ricoveri, la situazione e i dati aggiornati.

Un’inversione di tendenza lievissima, ma che preoccupa un po’: diversi indici mostrano una lieve risalita nelle ultime 24 ore per quanto riguarda l’emergenza Coronavirus in Italia. In particolare in misura ridotta crescono nuovi contagi e il rapporto tra positivi e i tamponi complessivamente effettuati.

Il dato da cui come sempre partiamo è quello dei nuovi contagi, che sono stati 14.218 nelle ultime 24 ore su un totale di 270.507 tamponi antigenici e molecolari complessivamente effettuati. Questo fa sì che cambi il rapporto tra positivi e numero complessivo di tamponi, che sale lievemente, arrivando al 5,2%.

Dati Coronavirus oggi 5 febbraio: situazione aggiornata

Scendono i guariti o dimessi che sono circa 15mila nelle ultime 24 ore, mentre sono 377, in calo, i decessi. Questo fa sì che scendano anche se molto più lievemente rispetto ai giorni precedenti gli attualmente positivi: sono 429.118 i malati di Coronavirus attualmente in Italia. Scendono invece di molto i ricoveri, che sono 177 in meno e in totale sono 21.717, meno del 10% dei quali, 2.142, in terapia intensiva.

Nove sono i posti letti che si sono “liberati” nelle terapie intensive nelle ultime 24 ore, mentre sono 137 i nuovi ingressi in senso assoluto. Per quanto concerne le stime fatte su una media settimanale, negli ultimi sette giorni abbiamo avuto 11.798 casi in media al giorno, con un calo del cinque per cento se raffrontano a sette giorni prima. Più marcato il calo dei decessi medi: sono il 13% in meno.